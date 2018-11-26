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Экономика

Делягин отметил устойчивость рубля на фоне падения нефтяных цен и военных провокаций

26 Ноября 2018 в 17:09
Делягин отметил устойчивость рубля на фоне падения нефтяных цен и военных провокаций
Экономист назвал падение незначительным и связал его со снижением цен на нефть.

Рубль теряет в цене по отношению к евро и доллару на фоне новостей об инциденте с украинскими кораблями в Чёрном море. По данным на 14:00 курс доллара вырос на 0,79 процента и достиг 66,718 рубля, евро подорожал на 1,03 процента, до 75,82 рубля за единицу европейской валюты.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал незначительным падение рубля. Он связал его со снижением цен на нефть, которое, по его словам, продолжается уже более месяца. Более того, по его мнению, российская валюта неплохо держится на фоне таких изменений нефтяного рынка.

«Подорожание евро на рубль не считается, потому что евро подорожало ещё и к доллару. А чего вы хотите? Цена нефти упала с 85 до 60 долларов за баррель. Сейчас ниже 60 долларов за баррель. Можно посчитать — падение более чем 1,4 раза. В результате этого падения рубль обесценился на 77 копеек — это детский сад, ничего страшного в этом нет. Это вполне естественное падение на фоне нефти, более того, рубль демонстрирует потрясающую устойчивость, потому что нефть падает с начала октября, а рубль ослабел только сейчас», — заявил Делягин.

Политические перемены могли сыграть некоторую роль в поведении валют, но незначительную, отметил также экономист.

«Санкций опасаются всегда. Я напомню, что у нас в конце ноября должен был быть введён очередной пакет американских санкций, но они их отложили, по официальной версии в связи с тем, что Сенат решил немножко поработать, и обнаружил, что у него много дел, кроме России. Может быть, эта история с тремя украинскими лоханками и сыграла роль. Но даже если рубль подешевеет на два рубля к доллару, а не на 77 копеек, всё равно будет потрясающая устойчивость на фоне падения цены на нефть. Нет ничего плохого, новости скорее хорошие. Понятно, что рубль не отреагировал укреплением, но он оказался устойчив», — заверил Делягин.

Напомним, в связи с вхождением трёх украинских кораблей в территориальные воды России было принято решение открыть огонь. Все три судна были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Позже на этом фоне президент Украины Пётр Порошенко призвал депутатов Рады поддержать предложение СНБО о введении в стране военного положения на 60 дней.

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