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Шнуров посмеялся над «миграцией» денег из мужских карманов 8 Марта

7 Марта 2019 в 08:11
Шнуров посмеялся над «миграцией» денег из мужских карманов 8 Марта

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посмеялся над тратами мужчин в честь Международного женского дня. Сатирическое стихотворение музыкант опубликовал в telegram-канале «Шнуровик».

«Куда уходят бабки? / Никто не знает ведь. / Мелькают как их лапки, / Хотел бы посмотреть? / Вчера их было много, / В карманах, на счетах» — цитирует «Газета.ру» артиста.

По словам Шнурова деньги «мигрируют» из мужских карманов к женщинам, передает Ura.ru.

Музыкант также разместил фотографию, на которой «8 март» выложено бумажными купюрами разного номинала, сообщает «Свободная пресса».

Ранее управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН рассказал, кому станет хуже от ухода Шнурова из Instagram. 

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