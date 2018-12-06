КС России признал законным договор о границе Ингушетии и Чечни

Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя суда Валерия Зорькина.

Напомним, соглашение о границе главы двух республик подписали 26 сентября, после чего договор ратифицировали законодательные собрания, отмечает RT. Однако раздел границы не понравился некоторым жителям Ингушетии, которые организовали митинги протеста. Кроме того, Конституционный суд Ингушетии признал, что закон о границе не соответствует Основному закону республики. После этого Евкуров и обратился в федеральный КС.

Между тем, в Чеченской Республике не спешат обращаться к федеральному центру за помощью. Как заявил в эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров, Грозный занял в этом вопросе позицию наблюдателя.