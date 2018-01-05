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КС Молдавии отстранил Додона и назначил врио президента

5 Января 2018 в 13:02
КС Молдавии отстранил Додона и назначил врио президента

Конституционный суд Молдавии в пятницу, 5 января, снова ограничил полномочия президента Игоря Додона и назначил временно исполняющим его обязанности спикера парламента или премьер-министра.

Такая мера потребовалась для принятия закона, запрещающего трансляцию российских новостных телеканалов и программ. Додон отклонял этот закон дважды. Накануне он обратился в КС с просьбой проверить положения документа на предмет нарушения свободы слова.

В ответ на это один из депутатов правящей партии парламента подал в КС встречный иск с просьбой назначить врио президента и в обход Додона принять закон.

Согласно конституции, президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды, пишет РИА Новости.

Ранее председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что правящий режим Молдавии, унижая президента Додона, выбивает для себя западные преференции.


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