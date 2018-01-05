КС Молдавии отстранил Додона и назначил врио президента

Конституционный суд Молдавии в пятницу, 5 января, снова ограничил полномочия президента Игоря Додона и назначил временно исполняющим его обязанности спикера парламента или премьер-министра.

Такая мера потребовалась для принятия закона, запрещающего трансляцию российских новостных телеканалов и программ. Додон отклонял этот закон дважды. Накануне он обратился в КС с просьбой проверить положения документа на предмет нарушения свободы слова.

В ответ на это один из депутатов правящей партии парламента подал в КС встречный иск с просьбой назначить врио президента и в обход Додона принять закон.

Согласно конституции, президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды, пишет РИА Новости.