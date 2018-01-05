Молдавский эксперт: Додон для парламента - политическая груша для битья

РИА Новости

Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, чем Игорь Додон выгоден нынешнему правящему режиму на посту президента и почему импичмент ему не грозит.

В Молдавии наблюдается очередной раунд противостояния президента Игоря Додона и парламента республики. Накануне молдавский лидер отказался подписывать закон, ограничивающий вещание в стране российских новостных каналов и обратился в Конституционный суд с просьбой проверить положения документа.

В ответ на это в КС обратился депутат Сергей Сырбу с вопросом о назначении временно исполняющего обязанности президента. Заседание КС по этим вопросам назначено на 11:30 пятницы, 5 января. Но уже сейчас можно предположить, что решение будет не в пользу Додона.

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН назвал обращение Додона к КС «нелогичным», ведь несколько дней назад суд уже «показал» свое отношение к президенту страны.

«Додон обратился в Конституционный суд, который буквально несколько дней назад его отстранил, как выражаются в Молдавии, «на 5 минут». Возникает вопрос: как можно верить этому Конституционному суду и обращаться к нему за справедливостью, когда буквально пару дней назад этот суд тебя «изнасиловал»? У нас в Молдавии по этому поводу экспертное сообщество и граждане смеются и вспоминают известный психологический термин «стокгольмский синдром». В отношении Игоря Додона, на мой взгляд, будет очень логично и правильно использовать это определение, потому что он психологически или психически имеет отклонения. Невозможно обращаться в Конституционный суд за справедливостью, если данный политик считает себя оппозиционным нынешнему режиму и считает Молдову захваченным государством. Это антилогично, против здравого смысла», - заявил собеседник агентства.

Что касается правящего режима и его поведения, то оно, по мнению эксперта, как раз очень логично. Нынешний режим, который как на Западе, так и на Востоке, считается антинародным, вел себя подобным образом в отношении президента страны неоднократно.

«Когда были незаконные президентские выборы и Игорь Додон шел на эти выборы, его многие предостерегали именно от этих последствий, когда его ежедневно, ежеминутно, ежечасно будут унижать, ставить на колени, бить, так сказать, грязной тряпкой по лицу, указывая ему на место, когда он будет противостоять этому режиму. Сегодня Додон является частью этого режима. Поэтому не стоит удивляться, что его постоянно унижают. Становясь президентом и сворачивая протестные акции и палаточные лагеря оппозиции, которая пошла на сговор с властью, Додон фактически подписался под ролью груши, которую власть постоянно будет избивать. Он даже не спарринг-партнер, он именно боксерская груша, - уверед Игорь Тулянцев.

Но самое плохое в этой ситуации то, что Додон в глазах молдавского избирателя ассоциируется как друг России и как человек, которого Россия выбрала своим партнером, считает эксперт. И когда молдавский олигархический режим унижает президента, «это отражается и на имидже влиятельных политиков из России».

«Нынешний молдавский режим в лице проевропейской власти делает это осознанно, потому что считает единственной возможностью понравиться Западу. Других способов выбить какие-то преференции на Западе у нынешнего режима нет. Додон с этой ролью справляется и будет продолжать подыгрывать этому режиму. Поэтому никакого импичмента не будет. Додон всех устраивает. Издеваясь над ним, правящий режим показывает Западу, что такие пророссийские политики у него в кулаке и с ними можно делать что угодно. И по любому звонку или стуку по столу Додон будет делать все, что от него потребуют. Надо отстранить – отстранят. Препятствовать этому президент не будет, поэтому импичмент ему точно не грозит», - заключил Игорь Тулянцев.

Напомним, в конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял закон «о борьбе с иностранной пропагандой». Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе и российских. В МИД РФ уже назвали этот документ «информационной блокадой молдавского населения».