«Крымский мост». В ФСБ назвали главную цель украинских провокаций

Мост через Керченский пролив является главным объектом и целью провокаций со стороны Украины. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Он напомнил, что со стороны Украины постоянно подвергалось нападкам и строительство моста, и его эксплуатация, а со стороны Киева неоднократно звучали призывы уничтожить Крымский мост.

«Пограничная служба ФСБ России была вынуждена увеличить количество кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала, а также организовывать более интенсивную проверку судов, следующих этим судоходным путём», — добавил Вольский, которого цитирует RT.

По его словам, цель таких мер – минимизировать угрозу в отношении моста и самого судоходного канала.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.