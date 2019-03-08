Крымчане поблагодарили Меркель за отказ направить корабли в Черное море

Юрий Гемпель, председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, от имени жителей Крыма поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась от инициативы США направить немецкие корабли к берегам российского полуострова.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что предложение США было озвучено Ангеле Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США Майк Пенс 16 февраля призвал Меркель отправить военные корабли в Керченский пролив. Однако, канцлер отказалась, мотивировав ответ неуверенной позицией украинского президента Петра Порошенко.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.

