Пятница
08 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Крымчане поблагодарили Меркель за отказ направить корабли в Черное море

8 Марта 2019 в 12:42
Крымчане поблагодарили Меркель за отказ направить корабли в Черное море

Юрий Гемпель, председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, от имени жителей Крыма поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась от инициативы США направить немецкие корабли к берегам российского полуострова.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что предложение США было озвучено Ангеле Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США Майк Пенс 16 февраля призвал Меркель отправить военные корабли в Керченский пролив. Однако, канцлер отказалась, мотивировав ответ неуверенной позицией украинского президента Петра Порошенко.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.