Крым вошёл в топ-5 новогодних направлений в каникулы

Крымский полуостров в этом году Крым вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Он подчеркнул, что увеличение турпотока может быть связано с возросшей транспортной доступностью Крымского полуострова.

Как отмечает Газета.ру, также в списке новогодних направлений, которые наши соотечественники рассматривали в качестве приоритетных, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края.

Между тем, накануне главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам, если они не испытывают проблемы со здоровьем, нет необходимости ограничивать себя за праздничным столом в Новый год.Об этом пишет RT. В свою очередь кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН призвала россиян не увлекаться «набиванием желудка» в праздничный период.