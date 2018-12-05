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Крым вошёл в топ-5 новогодних направлений в каникулы

5 Декабря 2018 в 12:55
Крым вошёл в топ-5 новогодних направлений в каникулы

Крымский полуостров в этом году Крым вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Он подчеркнул, что увеличение турпотока может быть связано с возросшей транспортной доступностью Крымского полуострова.

Как отмечает Газета.ру, также в списке новогодних направлений, которые наши соотечественники рассматривали в качестве приоритетных, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края.

Между тем, накануне главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам, если они не испытывают проблемы со здоровьем, нет необходимости ограничивать себя за праздничным столом в Новый год.Об этом пишет RT. В свою очередь кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН призвала россиян не увлекаться «набиванием желудка» в праздничный период. 

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