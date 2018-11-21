Крым с начала 2018 года посетило более 6 млн туристов

С начала 2018 года в Крыму отдохнуло более 6,43 млн туристов, что на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на открытии пленарного заседания III Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов в Сочи, передаёт КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

По словам министра, прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили 2,1 млрд рублей, что на 29,4% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за январь-июнь 2017 года.Ранее НСН сообщила , что третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ был принят третий год подряд, однако число поддержавших его снизилось. Два предыдущих года «за» голосовали 70 стран, «против» – 26. В этом году поддержали резолюцию 67 государств.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН назвал происходящее рутиной, которая не влияет на решения политиков.

«Это имеет скорее символическое значение. Каждый год эту резолюцию принимают. И я бы не сказал, что Россия на это реагирует резко или принимает к исполнению. Так что, в рамках рутинной информационной войны это скорее влияет на мировое общественное мнение, нежели на решения политиков. Это уже рутина, если уже три года принимают эту резолюцию. Может быть, поэтому число проголосовавших за неё в этом году меньше», — предположил Карасёв.