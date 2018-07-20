Крым посоветовал Украине вычерпать Азовское море

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил Киеву попробовать вычерпать Азовское море, вместо того, чтобы минировать. Так в республике ответили на заявление экс-командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о минировании моря.

«Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море», - сказал Иоффе.

По словам главы Общественной палаты республики, оба предложения равнозначны по глупости и фантастичности, пишет «Газета.ру». Он также добавил, что подобные идеи могли родиться лишь «в состоянии умопомрачения».

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН посоветовал вице-адмиралу Гайдуку вместо высказывания нелепых идей заняться восстановлением «беззубого» военно-морского флота Украины.