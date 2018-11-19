Крым остался без должности министра финансов

Министр финансов РК Ирина Кивико ушла в отставку по собственному желанию, сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу минфина.

Теперь должность министра финансов будет совмещена с должностью вице-премьера правительства Крыма, который будет курировать экономический и финансовый блоки. На заседании девятой сессии Госсовета РК депутаты согласовали назначение Ирины Кивико на этот пост. Она была предложена главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Ранее НСН сообщила, что «Роснефть» может возобновить продажу топлива на бирже Крыма. Произойдёт это из-за предупреждения главы Крыма Сергея Аксёнова о вероятности дефицита топлива, который может наблюдаться в регионе к концу декабря.

Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН опроверг связь полуострова с решением компании.

«Сомневаюсь, что это связано с заявлением Аксёнова. Я думаю, “Роснефть” живёт по своим правилам, по своим внутренним установкам. Это их решение. Я не думаю, что это связано с Крымом», - отметил сенатор.