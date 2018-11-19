Сенатор опроверг связь возврата «Роснефти» на биржу с Крымом

Член Совета Федерации от республики в эфире НСН отметил, что нефтяная компания живёт по своим правилам.

«Роснефть» может возобновить продажу топлива на бирже 19 ноября, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на итоги совещания правительства. Произойдёт это из-за предупреждения главы Крыма Сергея Аксёнова о вероятности дефицита топлива, который может наблюдаться в регионе к концу декабря.

Однаков эфиреопроверг связь полуострова с решением компании

«Сомневаюсь, что это связано с заявлением Аксёнова. Я думаю, “Роснефть” живёт по своим правилам, по своим внутренним установкам. Это их решение. Я не думаю, что это связано с Крымом», - отметил сенатор.

Напомним, 15 ноября СМИ сообщили о полной приостановке «Роснефти» продажи топлива на бирже. Такое решение объяснялось отказом компании от поддержки «маржи трейдеров», которые присутствуют на торгах, в то время, как сама компания несёт издержки и недополучает прибыль.