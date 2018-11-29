Крым опроверг блокировку украинских портов в Азовском море

В Крыму опровергли сообщения о том, что Россия заблокировала украинские порты в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив. Об этом сообщил источник в морских службах полуострова, передает ТАСС.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — сказал источник.

С заявлением о блокировке портов ранее выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, сообщает Ura.ru.

По сведениям Омеляна, заблокированными стоят 35 украинских судов.

Между тем, в Крыму напомнили, что все суда должны отправлять заявку на прохождение через Керченский пролив за двое суток, затем ее необходимо подтвердить за сутки до прохода, отмечает RT.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров заявил в эфире НСН, что «угроза» войны с Россией стала последним шансом президента Украины Петра Порошенко сохранить власть.