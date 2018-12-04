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Крупный пожар тушат в Петербурге

4 Декабря 2018 в 23:37
Крупный пожар тушат в Петербурге

Пожар повышенной сложности тушат на улице Латышских стрелков в Невском районе Санкт-Петербурга на складе с бумажной продукцией, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС, передает «Интерфакс».

В ликвидации пожара участвуют 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Ранее НСН сообщала, что пожар произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях». Отмечается, что на месте происшествия горят две из пяти палуб, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

Такая площадь пожара не критична для большого судна, если вовремя локализовать огонь на этой площади, заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов.

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