Кровельщик сорвался с крыши и погиб

В башкирском селе Краснохолмский кровельщик сорвался с крыши школы во время ремонта. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков, пишут Dni.ru. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщала НСН, сорвавшаяся c перил посетительница ТРЦ на Хорошевском шоссе Москвы скончалась в больнице. Инцидент произошел во вторник на третьем этаже торгового центра. Женщина упала на другую покупательницу, которая в это время была на первом этаже. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.