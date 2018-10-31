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Кровельщик сорвался с крыши и погиб

31 Октября 2018 в 21:51
Кровельщик сорвался с крыши и погиб

В башкирском селе Краснохолмский кровельщик сорвался с крыши школы во время ремонта. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков, пишут Dni.ru. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщала НСН, сорвавшаяся c перил посетительница ТРЦ на Хорошевском шоссе Москвы скончалась в больнице. Инцидент произошел во вторник на третьем этаже торгового центра. Женщина упала на другую покупательницу, которая в это время была на первом этаже. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии.

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