Крепкий сон. Ученые назвали защиту от Альцгеймера

Ученые из Университета города Рочестер (Нью-Йорк) сообщили об эффективном способе профилактики болезни Альцгеймера. Они утверждают, что бороться с деменцией помогает глубокий и крепкий сон.

По словам ученых, сон помогает в очищении центральной нервной системы от вредных веществ. Им удалось доказать, что, когда человек спит, его мозг «чистится» от токсичного белка, который считается причиной развития старческого слабоумия, сообщает life.ru.

Альцгеймер может начать развиваться именно при нарушении функции сна. В этом случае глимфатическая система дает сбои и опасные элементы скапливаются в тканях головного мозга.

Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что лечить депрессию с помощью психоделиков в России вряд ли когда-то будут.

