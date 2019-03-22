Кремль заподозрил Трампа в желании дестабилизировать ситуацию на Ближнем востоке

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания американским правительством израильского суверенитета над Голанскими высотами может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы США.

По словам Пескова, идея Трампа «не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, а скорее - наоборот». Он выразил надежду, что призыв президента США так и останется нереализованным призывом, передает ТАСС.

Дональд Трамп ранее сообщил о намерении признать спорную территорию Голанских высот израильской, сообщает life.ru со ссылкой на телеканал FOX Business.

До 1967 года Голанские высоты принадлежали Сирии, однако в ходе шестидневной войны территорию заняли израильские военные. В 1973 году между Сирией и Израилем было подписано соглашение о перемирии. Там появились миротворческие посты ООН. Миссия длилась вплоть до 2003 года, когда на Голаны ворвались террористы. Через пять лет над провинцией Эль-Кунтейра на границе с Израилем контроль установили сирийские войска. Тогда же вдоль сирийской части границы были выставлены наблюдательные посты российской военной полиции, в демилитаризованной зоне снова начали патрулировать миротворцы ООН.