Кремль вынес решение по Курилам

Россия приняла окончательное решение, что передавать Курильские острова Японии она не будет. Предполагается, что условия передачи территорий, которые были выдвинуты Токио, их не устроят, сообщает «Русская планета».

Источний, близкий к администрации президента, сообщил, что формально диалог России и Японии по вопросу передачи Курил еще продолжается, однако Кремль уже сформировал свое решение.

Уточняется, что Москва поставила Токио два условия передачи спорных территорий. Согласно первому из них, необходимо заключить мирный на основе декларации 1956 года. Этот пункт подразумевает, что Япония должна полностью признать Второй мировой войны и, как следствие, суверенитет России над Курильскими островами. Согласно второму условию, Токио должно предоставить гарантию, что на спорных островах не будут размещаться американские военные базы.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал в эфире НСН предложение переименовать Курильские острова в Русские.