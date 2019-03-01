Орешкин: Наши депутаты вылизывают острова от безделья

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Более 900 миллиардов рублей потребуется на выполнение поручений президента

Более 900 миллиардов рублей потребуется в ближайшие пять лет на выполнение поручений, поставленных в послании президента Федеральному собранию. В такую сумму оценил затраты первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Речь идет о новых обязательствах, а о старых, образца 2012 года, уже никто не вспоминает. Хотя они тоже стоят денег и тоже до сих пор тоже не полностью выполнены. Поэтому я думаю, что с новыми требованиями президента будет примерно то же, что и со старыми: часть из них удастся реализовать, а часть – нет. Просто деньги на их выполнение негде взять. Так что, к сожалению, мы имеем традиционный случай, когда нам что-то обещают, а реальных материальных ресурсов для выполнения этих обещаний не хватает»,- констатировал Дмитрий Орешкин в эфире НСН.

Топ-2: В Госдуме предложили переименовать Курилы в Русские острова

В Госдуме предложили переименовать Курилы в Русские острова. С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Господин Миронов и в прежние времена отличался большим политическим чутьем и именно с его подачи «Справедливую Россию» долгое время называли «партией выхухолей». А я просто хочу напомнить, что остров Русский уже существует. На него даже построен известный мост. Кстати, через пролив Босфор (кстати, от того, что пролив так назвали, российским танкерам в Черном море легче не стало). Кроме того, внутренние географические переименования вообще никакого значения не имеют. Мне кажется, это тот случай, когда народному депутату делать нечего, вот он себе острова и вылизывают»,- не без иронии заметил Дмитрий Орешкин в эфире НСН.

Топ-3: Зеленский заявил, что достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией

Достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией. С таким заявлением выступил кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский.

«Удивительно глубокая мысль, примерно той же новизны, что констатация впадения Волги в Каспийское море. Тонкость в том, что Россия-то полагает, что достижение мира на Украине невозможно без переговоров Киева с ЛНР и ДНР. Эти образования не признаны никем в мире. В том числе и Российской Федерацией. Так что господин Зеленский пытается продать толченую воду, которая в ступе обрабатывается в течение четырех лет минского процесса»,- пояснил Дмитрий Орешкин в эфире НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.