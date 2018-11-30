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Кремль сожалеет об отмене встречи с Трампом

30 Ноября 2018 в 00:32
Кремль сожалеет об отмене встречи с Трампом

В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», отметил Песков.

При этом Владимир Путин «готов к проведению контактов со своим американским коллегой», передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что президент США отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Аргентинский саммит G20 - тринадцатый саммит лидеров стран «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября-1 декабря.

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