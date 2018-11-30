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Кремль: Путин пересечется с Трампом на G-20

30 Ноября 2018 в 16:54
Кремль: Путин пересечется с Трампом на G-20

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пересекутся «на ногах» на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин и Трамп пересекутся "на ногах" на саммите G-20, как и другие лидеры», - цитирует РИА Новости Пескова.  

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Аргентину, где у него запланирован ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. В том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пропустит первый день саммита из-за поломки самолета. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что причиной серьезного сбоя правительственного лайнера стала халатность персонала, ответственного за его техническое обеспечение. 



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