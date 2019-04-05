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Кремль отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

5 Апреля 2019 в 12:46
Кремль отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Высокой оценки заслуживают слова Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружение. Однако этот призыв необходимо конвертировать в конкретную инициативу. Как отмечает RT, такое мнение озвучил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков

Он добавил, что любой призыв к разоружению «заслуживает внимания и высокой оценки».

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением о том, что Соединённым Штатам, России и КНР стоит договориться и снизить траты на вооружение. Президент США полагает, что  страны могут направить деньги на более полезные для мира вещи, отмечает Ura.ru.

В свою очередь, ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов  в эфире НСН напомнил, что траты России на вооружение в настоящее время существенно меньше, чем у США.

«У нас военный и общий бюджеты на порядок ниже американского. Соревнование в данном случае неуместно, важно сохранять позицию на рынке вооружений, экспорт в такие страны, как Китай, Индию, возможно, арабские страны где-то приоритет имеют, сейчас с Турцией интересные отношения по контракту о продаже им зенитно-ракетного комплекса С-400»,  - отметил собеседник НСН.

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