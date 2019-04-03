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Кремль отреагировал на заявление НАТО по Керченскому проливу

3 Апреля 2019 в 13:24
Кремль отреагировал на заявление НАТО по Керченскому проливу

В Кремле негативно оценивают заявление НАТО о планах отправить украинские корабли в Керченский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, в Кремле не понимают, что имеется в виду, так как ситуация в Керченском проливе хорошо известна. Он подчеркнул, что Россия последовательна в своих действиях, координируя их с международным законодательством.

Ранее обеспечить беспрепятственное прохождение через Керченский пролив украинским судам обещала постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, напоминает «Свободная пресса». 

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