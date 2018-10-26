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Краснодарский край возвращается к обычной жизни после ливней

26 Октября 2018 в 07:30
Краснодарский край возвращается к обычной жизни после ливней
Жители Апшеронского района Краснодарского края начали сегодня возвращаться в свои дома после эвакуации из-за подтопления домов.

В местах временного размещения остаются около 250 человек, сообщает RT. После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30-и населенных пунктов. В Туапсинском районе погибли два человека, один пропал без вести, еще двое пострадали. Повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержано порядка 50 поездов, разрушено несколько мостов.

Ремонтные службы пообещали сегодня-завтра восстановить дороги.

Сегодня в регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС.

Ранее аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал НСН, как правильно вести себя, если оказался в эпицентре стихии.

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