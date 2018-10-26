Краснодарский край возвращается к обычной жизни после ливней

Жители Апшеронского района Краснодарского края начали сегодня возвращаться в свои дома после эвакуации из-за подтопления домов.

В местах временного размещения остаются около 250 человек, сообщает RT. После сильных дождей в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30-и населенных пунктов. В Туапсинском районе погибли два человека, один пропал без вести, еще двое пострадали. Повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержано порядка 50 поездов, разрушено несколько мостов.

Ремонтные службы пообещали сегодня-завтра восстановить дороги.

Сегодня в регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС.