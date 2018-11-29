«Краснодар» и «Зенит» победили в матчах Лиги Европы

Футболисты «Зенита» со счетом 1:0 обыграли «Копенгаген» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Роберт Мак.

Команда из Санкт-Петербурга досрочно вышла в плей-офф турнира. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы C с 11 очками в активе, передает «Интерфакс».

«Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура Лиги Европы.

Голы в составе победителей забили Юрий Газинский и Ари, у гостей отличился Сержиньо.

«Краснодар» поднялся на первое место в группе J, набрав 12 очков.

Ранее НСН сообщала, Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между полтавской «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» из-за введения на Украине военного положения.

