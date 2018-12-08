Красная игра резко подешевела, заявили в Росрыболовстве

Цены на красную икру в декабре 2018 года снизились почти вдвое. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков журналистам во Владивостоке.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объём в 675 тыс. тонн», — цитирует РИА Новости Шестакова.

По словам чиновника, рекордному улову способствовали меры, предпринимаемые органами по рыбоохране, в частности заполняемости нерестилищ и отмене дрифтерных сетей.

Добавим, что по итогам лососевой путины текущего года улов превысил прошлогодний почти в два раза. Замруководителя Росрыболовства не исключил, что объем вылова рыбы в России может превысить 5 млн тонн пишет RT.

Ранее специалисты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать красную икру. В частности, рекомендуется при покупке икры обращать внимание на её внешний вид. Она отличается по цвету: самая крупная — у кеты и горбуши, самая мелкая — у форели. Хранить икру советуют при температуре от –4 до –6 градусов, а также не оставлять её в жестяной банке, сообщала НСН.