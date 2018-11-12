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Козак сообщил Путину о заморозке цен на нефтепродукты

12 Ноября 2018 в 14:34
Козак сообщил Путину о заморозке цен на нефтепродукты

Вице-премьер России Дмитрий Козак отчитался президенту Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в России. По словам вице-премьера, цены заморожены.

«Они будут такими сохраняться с учётом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта», - цитирует Козака РИА Новости.

31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо до конца 2018 года, напоминает RT. При этом в 2019 году стоимость должна будет сформироваться согласно инфляции. Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что подобные меры могут привести к сокращению производства нефтепродуктов.

 

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