Козак объяснил, почему в России не будет госреугирования бензиновых цен

Россия не будет вводить государственное регулирование цен на топливо. Это приведет к потере сети заправочных станций, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

Существующая сегодня автозаправочная сеть обеспечивает доступность моторного топлива для граждан. Массовое закрытие заправок приведет к дефициту топлива на внутреннем рынке, пояснил Козак в эфире на телеканале «Россия-1».

При этом он отметил, что правительству стоит навести порядок на мелких независимых АЗС. По словам вице-премьера, качество топлива на них зачастую оставляет желать лучшего.

Также Козак пообещал, что в ближайшее время цены на бензин на заправках по России скорректируются и стабилизируются, пишут «Известия».

Ранее в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев заявлял, что россияне не ощутят положительного эффекта от заморозки цен на бензин.