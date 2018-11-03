Козак назвал «безобразием» низкое качество топлива на независимых АЗС

Правительство должно обратить внимание на то, что творится на независимых АЗС. Как заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, качество топлива на них очень низкое, и это иначе как «безобразием» назвать нельзя.

«Там нужно наводить порядок… Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу», - заявил Козак в эфире телеканала «Россия-1».

Козак отметил, что с большой долей вероятности в ближайшие дни произойдет стабилизация цен на заправках, потому что розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке с задержкой в несколько дней.

Ранее в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев заявлял, что россияне не ощутят положительного эффекта от заморозки цен на бензин.