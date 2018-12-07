Ковитиди рассказала о сбывшемся предсказании Достоевского об Украине

В пресс-центре НСН сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что сложившуюся сейчас между Россией и Украиной ситуацию очень точно характеризуют слова Федора Достоевского:

Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю твердо и я уверен что это сбудется. Племена славянские в освобождении, по их мнению, от России начнут свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет присутствовать Россия, но они именно попросят защиту от России. Они это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны никакой благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи.

По словам Ольги Ковитиди, Фёдор Михайлович практически с точностью описывает нынешние взаимоотношения России и Украины. Возможно, Киев ещё долгое время будет сплетничать, клеветать и интриговать против России. Но найдутся и отдельные лица, которые всё же поймут, что значила и значит для них Россия.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН Ольга Ковитиди сравнилаПетра Порошенко с подбитым шоколадным зайцем.