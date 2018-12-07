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Ковитиди: Порошенко – подбитый шоколадный заяц!

7 Декабря 2018 в 14:20
Ковитиди: Порошенко – подбитый шоколадный заяц!

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН, комментируя запрет на въезд на территорию Украины мужчин из России в возрасте от 16 до 60, заявила, что находится на территории страны вообще небезопасно – речь идёт о всех, а не только о представителях сильной половины человечества:

«Находиться на территории Украины небезопасно. Но это выбор каждого человека, который изъявил желание туда поехать. Но отмечу, что ограничение въезда – это недопустимая мера. Однако я уверена, что мы ещё попьём чая на Крещатике. Но чтобы это произошло, нужно, чтобы прошло немного времени. Нужно, чтобы Украина переболела своей этой «ветрянкой». А Порошенко это уже не просто хромая утка, а подбитый шоколадный заяц», - отметила Ольга Ковитиди.

Между тем, ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение. Как пишет ТАСС, к таким действиям можно будет прибегнуть в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли. Помимо этого, в документе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда Украины.

 

 

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