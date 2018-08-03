Космонавт Рязанский обещал показать мастер-класс на «НАШЕСТВИИ-2018»

В эфире НСН Герой России, который выступит с лекцией на фестивале, рассказал о своих впечатлениях от организации «Главного приключения года».

В первый день музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» 3 августа музыканты, артисты и гости собираются на поле Большого Завидова. Своими впечатлениями от организации «Главного приключения года» поделился с НСН Герой России, космонавт Сергей Рязанский. На «НАШЕСТВИИ» он выступит в Лектории, где расскажет о своей работе на МКС и ответит на вопросы.



«Я приехал сегодня. Это первый раз, когда я на «НАШЕСТВИИ», и я безумно счастлив. Хочу побывать на всех концертах. Очень редко удается возможность послушать [музыкантов] вживую. Конечно, это сильно отличается от того, что слышишь в записи. С удовольствием схожу на “Кукрыниксов”, “Джанго”, “Алису”», - рассказал космонавт.

Валерий Рязанский также выразил готовность показать мастер-класс на авиатренажере для тренировки вестибулярного аппарата, который расположен в клубе «Авиатор»на территории фестиваля. «Запросто. Я сейчас тренируюсь и активно занимаюсь, восстанавливаюсь после полета. Я думаю, что ребята тут немного отдохнут и вестибулярный аппарат у них и так будет [хорошим], без тренажера. У меня была, кстати, идея, взять с собой спортивную форму. Но в итоге я отказался и решил, что лучше отдохну», - отметил собеседник НСН.

Отметим, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа. В этом году на фестивале, кроме Главной сцены и сцены «НАШЕ 2.0», впервые в истории фестиваля появится третья сцена - «Высоцкий». На ней выступят 50 исполнителей и групп – участников музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», который организовали Центр и Фонд Владимира Высоцкого совместно с радиостанцией «Наше Радио». По итогам выступлений определятся десять финалистов «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые осенью выступят на большом финале в Москве на Таганке. Также на сцене «Высоцкий» будут проходить спектакли, перформансы и творческие встречи.

Подробности и важная информация о «НАШЕСТВИИ-2018» – на сайте nashestvie.ru.