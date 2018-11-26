Космонавт Прокопьев с МКС проголосовал за название аэропорта

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев записал видеообращение с МКС, в котором призвал принять участие в конкурсе «Великие имена России» по переименованию российских аэропортов. По словам космонавта, сам он выбрал для голосования аэропорт Кольцово, так как родом из Екатеринбурга.

Прокопьев призвал россиян присоединиться к голосованию. По его мнению, это важно, так как названия, которые они выберут, «останутся с нами на долгие годы».

Сергей Прокопьев также порадовался, что среди названий аэропортов есть имена и космонавтов.

Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф. Это можно будет сделать до 30 ноября.

Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов, чья фамилия может появиться в названии воздушной гавани Анадыри, рассказал в эфире НСН, что будет рад, если его имя появится в названии воздушной гавани, но только если это будет новый аэропорт.