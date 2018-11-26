Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Космонавт Прокопьев с МКС проголосовал за название аэропорта

26 Ноября 2018 в 17:38
Космонавт Прокопьев с МКС проголосовал за название аэропорта

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев записал видеообращение с МКС, в котором призвал принять участие в конкурсе «Великие имена России» по переименованию российских аэропортов. По словам космонавта, сам он выбрал для голосования аэропорт Кольцово, так как родом из Екатеринбурга.

Прокопьев призвал россиян присоединиться к голосованию. По его мнению, это важно, так как названия, которые они выберут, «останутся с нами на долгие годы».

Сергей Прокопьев также порадовался, что среди названий аэропортов есть имена и космонавтов.

Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф. Это можно будет сделать до 30 ноября.

Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов, чья фамилия может появиться в названии воздушной гавани Анадыри, рассказал в эфире НСН, что будет рад, если его имя появится в названии воздушной гавани, но только если это будет новый аэропорт.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.