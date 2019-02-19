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Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию

19 Февраля 2019 в 13:00
Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию

Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, руководство которого арестовано по делу о мошенничестве, уехал за границу. Об этом «Интерфаксу» сообщила его помощница Наталья Филимонова. По ее словам, 84-летний Леонов находится на плановом лечении.

«Ничего экстренного не произошло», - сказала она.

Родственница космонавта сообщила, что он лечит почки и находится на диализе, передает Ura.ru.

В середине февраля основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, а также еще несколько руководителей этой компании, которая считается старейшим и крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций, были арестованы. Их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Дело связано с хищением у банка «Восточный».

Алексей Леонов - первый космонавт в мире, вышедший в открытый космос.

Ранее директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронов заявил в эфире НСН, что дело Baring Vostok не имеет отношения к коллекторам.

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