Космический зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордное расстояние

При этом в американском космическом агентстве уточнили, что зонд столкнулся «со смертельным жаром и радиацией», ведь он подошел к небесному светилу на расстояние 15 миллионов миль (это более 24 миллионов километров).
В максимальной точке сближения аппарат выдержал температуру в районе 20 миллионов градусов Цельсия.
Как расписано в программе полета, в течение 7 лет зонду предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца. А первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.
В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров,пишет RT.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН отметил, что в первоначальной российской лунной программе найдётся место любой чудо-технике.