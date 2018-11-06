Космический зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордное расстояние. Первое сближение аппарата, предназначенного для изучения солнечной короны, произошло 5 ноября.

При этом в американском космическом агентстве уточнили, что зонд столкнулся «со смертельным жаром и радиацией», ведь он подошел к небесному светилу на расстояние 15 миллионов миль (это более 24 миллионов километров).

В максимальной точке сближения аппарат выдержал температуру в районе 20 миллионов градусов Цельсия.

Как расписано в программе полета, в течение 7 лет зонду предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца. А первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров, пишет RT.