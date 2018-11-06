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Авиация и космос

Эксперт: «Роскосмос» ответит перед налогоплательщиками за роботов-аватаров

6 Ноября 2018 в 11:22
Эксперт: «Роскосмос» ответит перед налогоплательщиками за роботов-аватаров

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН пояснил, что в первоначальной лунной программе найдётся место для любой чудо-техники.

Россия может создать долгосрочную посещаемую базу на естественном спутнике Земли в рамках лунной программы. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Луну будут изучать при помощи роботов-аватаров. Как уточнил глава госкорпорации, перед Россией будет стоять более сложная задача, чем перед США в 60-е и 70-е годы, сообщают РИА Новости.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН отметил, что в первоначальной российской лунной программе найдётся место любой чудо-технике.

«Важно, чтобы Россия стремилась к дальнейшему освоению космического пространства, в том числе Луны и Марса, но в любой такой стратегии очень важно соизмерять свои желания со своими возможностями в части технологий, человеческих ресурсов, финансов. “Роскосмос” нам обещает в течение ближайших недель представить развёрнутую российскую стратегию освоения Луны. Я думаю, что там найдётся место и базам, и роботам-аватарам и прочей чудо-технике. В первую очередь, хотелось бы увидеть, за счёт каких финансовых ресурсов всё это планируется реализовать», - сказал эксперт.

Академик рассказал, когда появится окончательный вариант лунной программы РФ
По словам Андрея Ионина, «Роскосмосу» предстоит оправдать затраты на подобные вложения.

«Когда обсуждалась ныне действующая федеральная космическая программа, то её первоначальный объём составлял порядка 3 триллионов рублей на 10 лет. Её довели до уровня в два раза меньше. Срезали, в основном, часть, которая сводилась к освоению Луны, разработке лунных баз, лунных тракторов. Поэтому всё-таки сначала хотелось бы увидеть, сколько это будет стоить нашей стране и что это нашей стране даст. Понятно, что затраты будут колоссальные, поэтому пусть объяснят, что наш народ, как налогоплательщики, от этого получит», - подчеркнул член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

В качестве примера Андрей Ионин привёл ситуацию с затратами на создание ракетно-космической техники в 50-х годах. В эфире НСН он отметил, что они были оправданными, поскольку позволили создать межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что российская концепция освоения Луны будет представлена в течение двух недель. В свою очередь, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, что окончательный вариант программы появится только после утверждения правительством.

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