Эксперт: «Роскосмос» ответит перед налогоплательщиками за роботов-аватаров

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН пояснил, что в первоначальной лунной программе найдётся место для любой чудо-техники.

Россия может создать долгосрочную посещаемую базу на естественном спутнике Земли в рамках лунной программы. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Луну будут изучать при помощи роботов-аватаров. Как уточнил глава госкорпорации, перед Россией будет стоять более сложная задача, чем перед США в 60-е и 70-е годы, сообщают РИА Новости.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН отметил, что в первоначальной российской лунной программе найдётся место любой чудо-технике.

«Важно, чтобы Россия стремилась к дальнейшему освоению космического пространства, в том числе Луны и Марса, но в любой такой стратегии очень важно соизмерять свои желания со своими возможностями в части технологий, человеческих ресурсов, финансов. “Роскосмос” нам обещает в течение ближайших недель представить развёрнутую российскую стратегию освоения Луны. Я думаю, что там найдётся место и базам, и роботам-аватарам и прочей чудо-технике. В первую очередь, хотелось бы увидеть, за счёт каких финансовых ресурсов всё это планируется реализовать», - сказал эксперт.

По словам Андрея Ионина, «Роскосмосу» предстоит оправдать затраты на подобные вложения.

«Когда обсуждалась ныне действующая федеральная космическая программа, то её первоначальный объём составлял порядка 3 триллионов рублей на 10 лет. Её довели до уровня в два раза меньше. Срезали, в основном, часть, которая сводилась к освоению Луны, разработке лунных баз, лунных тракторов. Поэтому всё-таки сначала хотелось бы увидеть, сколько это будет стоить нашей стране и что это нашей стране даст. Понятно, что затраты будут колоссальные, поэтому пусть объяснят, что наш народ, как налогоплательщики, от этого получит», - подчеркнул член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

В качестве примера Андрей Ионин привёл ситуацию с затратами на создание ракетно-космической техники в 50-х годах. В эфире НСН он отметил, что они были оправданными, поскольку позволили создать межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что российская концепция освоения Луны будет представлена в течение двух недель. В свою очередь, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, что окончательный вариант программы появится только после утверждения правительством.