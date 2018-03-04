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Косачев: Слова Волкера о Донбассе не вписываются ни в какие рамки

4 Марта 2018 в 11:48
Косачев: Слова Волкера о Донбассе не вписываются ни в какие рамки

Заявления спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о ликвидации ДНР и ЛРН противоречат Минским соглашениям и «ставят под вопрос его способность вносить реальный вклад» в урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Сенатор отметил, что мнение Волкера на 100% совпадает с желанием киевского режима избавиться от «некоего раздражающего фактора на юго-востоке», под которым подразумеваются ДНР и ЛНР, а также все населяющие их граждане.

«Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер и вместе с ним американская сторона в целом не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит реальное урегулирование конфликта», - сказал Косачев, слова которого приводит RT.

Ранее сенатор Игорь Морозов в эфире НСН усомнился в компетентности Волкера после его слов о ликвидации ДНР и ЛНР, потому как им нет места в конституционном устройстве Украины.

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