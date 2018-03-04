В Совфеде ответили на слова Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

РИА Новости

Сенатор Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что призыв Волкера ликвидировать ДНР и ЛНР разрушает основы демократии.

Заявление спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера о необходимости «расформировать» ДНР и ЛНР говорит о его некомпетентности. Такое мнение высказал в эфире НСН член Комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов.

«К большому сожалению, компетентность Волкера в Минском процессе оставляет желать лучшего. ДНР и ЛНР были созданы гражданами Украины в ходе тех демократических процессов, которые прописаны в Европейской Хартии прав и свобод. На сегодняшний день Россия является одним из гарантов Минских соглашений, где зафиксированы эти два объединения. Германия и Франция являются точно такими же гарантами. И только США через марионеточное правительство Порошенко выражают желание стереть с лица Земли те демократические основы, которые уже заложены в самом существовании Европы», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Украина и Россия – это часть Европы. Поэтому желание и право граждан ЛНР и ДРН образовать свое независимое государство – регулируется и гарантируется международными документами.

«Минские соглашения создали основу для прекращения братоубийственной войны, развязанной Порошенко, который сегодня в угоду желаниям Вашингтона разрушают основы демократии. Требовать ликвидации ДНР и ЛНР уж точно в Вашингтоне никак не могут, тем более Волкер», - добавил Игорь Морозов.

В ЛНР заявления Волкера назвали «абсолютно ничтожными». Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего в беседе с RT напомнил, что в Минских соглашениях прописано создание конституционных условий, которые позволят Донбассу обрести особый статус.

«Он не знает материальной базы переговоров, поэтому все его заявления абсолютно ничтожны», — сказал Дайнего.

Ранее Волкер написал в своем Twitter, что для ДРН и ЛНР нет места в конституционном устройстве Украины, поэтому самопровозглашенные республики должны исчезнуть.