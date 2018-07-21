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Косачев рассказал о разногласиях между Трампом и американской элитой

21 Июля 2018 в 16:37
Косачев рассказал о разногласиях между Трампом и американской элитой

Президент США Дональд Трамп хотел бы наладить отношения с Россией, но это желание не разделяет большинство представителей американской элиты. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что на саммите в Хельсинки Трамп выл вполне искренен в своих высказываниях. Однако США президент находится по жесточайшим давлением и ему мешают реализовывать свои полномочия, добавил Косачев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что речь Трампа в Белом доме расходится с тем, что он думает на самом деле. Об этом свидетельствуют жесты, мимика и поза американского президента.

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