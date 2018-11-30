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«Коровы-террористки?». Настоятель Киево-Печерской лавры об обыске СБУ

30 Ноября 2018 в 19:31
«Коровы-террористки?». Настоятель Киево-Печерской лавры об обыске СБУ

Настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел заявил, что не признает никакой церкви, кроме канонической Украиной православной церкви, несмотря на давление со стороны Киевского режима. При этом владыка подчеркнул, что не изменял и не изменяет государству.

Сегодня служа безопасности Украины сообщила, что проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. При этом митрополит отметил, что не был в этом доме уже пять лет, поскольку постоянно находится в обители.

Он также выразил удивление в связи с тем, что обыски проводились, в частности, в его подсобном хозяйстве. По словам владыки, СБУ, видимо, заподозрило в терроризме коров и овец. «Я не против, пусть ищут, может кому-то весной надо навоз, так будете знать, где взять для своей грядки», - заявил он.

На этой неделе, впервые за 30 лет, украинские власти начали опись имущества Киево-Печерской лавры. Ранее каноническая Украинская православная церковь отказалась принимать участие в так называемом объединительном соборе на Украине для получения от Константинополя томоса об автокефалии.

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин в эфире НСН ранее назвал происходящие на Украине гонения на священников УПЦ и нападения на храмы – худшим, что было в Европе со времен антирелигиозных сталинских репрессий. 

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