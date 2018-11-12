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Король Марокко спал рядом с Меланьей Трамп в Париже

12 Ноября 2018 в 17:34
Король Марокко спал рядом с Меланьей Трамп в Париже

В Сети набирает популярность ролик, на котором король Марокко Мухаммед VI засыпает рядом с первой леди США Меланьей Трамп. Инцидент произошел в Париже во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны, пишут «Дни.ру».

На кадрах видно, как король Марокко начинает засыпать и его голова безвольно склоняется на грудь. При этом супруга Трампа не обращает на него внимания и держится невозмутимо, продолжая слушать речь Макрона. При этом сам президент США Дональд Трамп недовольно поглядывает на Мухаммеда VI.


Праздничные торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, прошли в минувшие выходные. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что за время праздничного обеда в Елисейском дворце важные мировые проблемы решить невозможно.

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