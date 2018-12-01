Корабли под флагами Мальты и Того столкнулись в Керченском проливе

В Керченском проливе столкнулись два грузовых корабля, следовавших к российским и украинским портам. Инцидент произошел 30 ноября.

По данным сайта, отслеживающим передвижения кораблей в реальном времени, столкновение произошло во время маневров. Оба корабля направлялись из Констанцы в Азовское море и ожидали транзита через пролив. Однако во время маневрирования винт грузового корабля Lady Maria, идущего под флагом Того, запутался в якорной цепи другого грузового корабля - Azov Concord, над которым был флаг Мальты.

В результате столкновения винт Lady Maria был поврежден, а мальтийское судно вовсе лишилось якоря вместе с цепью, пишет «360».

Неделей ранее три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.