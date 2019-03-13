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Контроль над питанием в школах и детских садах ужесточат

13 Марта 2019 в 11:19
Контроль над питанием в школах и детских садах ужесточат

Правительство России планирует усилить контроль за поставками продуктов питания в учебные и дошкольные заведения. Такое решение было принято в связи со вспышкой дизентерии в Москве. Распоряжение уже было направлено в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минсельхоз, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что контроль будет ужесточен не только над качеством продуктов, но также и над оказанием услуг общественного питания в школах и детских садах. По сообщению Роскачества, на сегодняшний день лабораторные исследования продуктов в большинстве случаев не заходят дальше проверки документов. А вот качество самих товаров никто не проверяет. Для решения этой проблемы Роскачество предлагает закрепить в законе требование отправлять продукцию на проверку в аккредитованные лаборатории.

О поставках некачественных продуктов в школы и детские сады восточного округа Москвы стало известно в декабре прошлого года. Тогда врачи зафиксировали 67 случаев дизентерии.

Ранее доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург в эфире НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора о запрете домашней еды в школах.

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