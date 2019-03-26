Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

Боец смешанного стиля из Ирландии Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах (ММА).

«Всем привет, небольшое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как “смешанное боевое искусство”. Желаю всем моим старым коллегам успеха в соревнованиях. Я теперь присоединюсь к моим бывшим партнерам по этому делу, которые уже вышли на пенсию. Правильные Пины Колады с меня, ребята», — написал 30-летний боец на своей странице в Twitter.

Напомним, что в середине марта Конор Макгрегор был задержан в США. Причиной ареста стала кража смартфона у своего фаната.