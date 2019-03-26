Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

26 Марта 2019 в 09:08
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

Боец смешанного стиля из Ирландии Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах (ММА). 

«Всем привет, небольшое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, официально известного как “смешанное боевое искусство”. Желаю всем моим старым коллегам успеха в соревнованиях. Я теперь присоединюсь к моим бывшим партнерам по этому делу, которые уже вышли на пенсию. Правильные Пины Колады с меня, ребята», — написал 30-летний боец на своей странице в Twitter.

Напомним, что в середине марта Конор Макгрегор был задержан в США. Причиной ареста стала кража смартфона у своего фаната.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.