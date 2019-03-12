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Мнения коллег Макгрегора о совершенном им преступлении разделились

12 Марта 2019 в 19:19
Мнения коллег Макгрегора о совершенном им преступлении разделились

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был задержан в США. Причиной ареста стала кража смартфона у своего фаната. Этот скандал поделил его коллег спортсменов на два лагеря: часть из них сообщила, что поддерживает его, вторая часть сообщила, что считает его поведение недостойным. Телеканал «360» узнал мнение обеих сторон.

Например, по мнению российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александр Шлеменко , если бы подобные события произошли в России, Макгрегор уже бы отвечал за свой поступок. Он уточнил, что образ жизни, который ведет известный ирланский спортсмен, для него неприемлем и выразил уверенность, что преступление сойдет ему с рук.

А вот бывший боец UFC Олег Тактаров, напротив, призвал понять и поддержать Макгрегора. По его словам, спортсмен живет в условиях огромного напряжения, а люди не всегда проявляют понимание. Тактаров уточнил, что у каждого бывают тяжелые дни, когда необходимо побыть одному. Однако, не всегда это получается. Особенно у известных людей. Это и стало причиной произошедших событий.

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