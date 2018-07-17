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Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил проект пенсионной реформы

17 Июля 2018 в 10:34
Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил проект пенсионной реформы

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил проект предложенного правительством закона о пенсионной реформе.

В понедельник инициативу поддержал комитет по бюджету и налогам, пишет Ura.ru. А сегодня проект рассмотрит профильный комитет по труду и соцполитике, а также комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть правительственный законопроект в первом чтении 19 июля.

В понедельник комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что из 77 регионов пришло положительное заключение на проект закона.

Правительство предложило, в том числе поднять пенсионный возраст для женщин и мужчин – до 63 и 65 лет соответственно.

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