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Комитет Госдумы одобрил закон о смягчении закона об экстремизме

13 Ноября 2018 в 16:45
Комитет Госдумы одобрил закон о смягчении закона об экстремизме

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил президентский законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме. Документ рекомендован к принятию нижней палатой, сообщает РИА Новости.

Ранее поправки в закон об экстремизме внес в Госдуму президент Владимир Путин. Предлагается запретить возбуждение уголовного дела в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Как правило, большая часть уголовных дел об экстремизме в России связана с публикациями в интернете.

Госдума может рассмотреть поправки к закону об экстремизме в четверг. 

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал недостаток принудительного списания штрафов ПДД.

 

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