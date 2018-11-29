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Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе

29 Ноября 2018 в 16:07
Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко объяснил, зачем военные корабли пересекли российскую границу в Черном море. По его словам, Киев желал показать, на что способны его военные катера.

«мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо — показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», — цитирует Воронченко издание УНИАН.

Командующий ВМС добавил, что не жалеет о таком решении. Он также выразил уверенность, что Украине удастся вернуть свои корабли и задержанных моряков, сообщает «Свободная пресса».

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал НСН, что целью инцидента в Керченском проливе был саботаж встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Аргентине.

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