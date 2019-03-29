Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

Коломойский обвинил Порошенко в инциденте в Керченском проливе

29 Марта 2019 в 13:37
Коломойский обвинил Порошенко в инциденте в Керченском проливе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что инцидент в Керченском проливе случился исключительно по вине Петра Порошенко, которому выгодны конфликтные ситуации с Россией, пишет «Свободная пресса». «Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали. Ничего русские там не сделали», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что скандальный сайт «Миротворец» включил Коломойского в раздел «Чистилище» за нарушение законодательства Украины о гражданстве, участие в дестабилизации общественно-политической жизни в стране и манипуляцией общественно-значимой информацией. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором прокомментировала информацию. «Встала и аплодирую. Бравооооо! ! Монстр начал пожирать своих создателей», — написала она.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию России. Российские пограничники задержали корабли и 24 членов их экипажей, пишет Ura.ru

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.