Коломойский обвинил Порошенко в инциденте в Керченском проливе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что инцидент в Керченском проливе случился исключительно по вине Петра Порошенко, которому выгодны конфликтные ситуации с Россией, пишет «Свободная пресса». «Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали. Ничего русские там не сделали», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что скандальный сайт «Миротворец» включил Коломойского в раздел «Чистилище» за нарушение законодательства Украины о гражданстве, участие в дестабилизации общественно-политической жизни в стране и манипуляцией общественно-значимой информацией. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором прокомментировала информацию. «Встала и аплодирую. Бравооооо! ! Монстр начал пожирать своих создателей», — написала она.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию России. Российские пограничники задержали корабли и 24 членов их экипажей, пишет Ura.ru.