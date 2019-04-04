Кобылкин предложил Кусто снять «хороший фильм»

Министр подарил исследователю океанов окаменелость с морского дна.

4 апреля в Москве проходит встреча главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с президентом общества «Будущее Океана» Жаном-Мишелем Кусто, сыном выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто. Министр и ученый обсуждают актуальное положение дел в приморской бухте Средняя – там временно содержатся 10 косаток и 87 белух.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил Кусто за сотрудничество. «Мы выросли на фильмах вашего отца», - сказал он и подарил исследователю окаменелое животное со дна океана. Помимо этого, как передает корреспондент НСН, находящийся на брифинге, Кобылкин предложил по итогам переговоров с Кусто снять «хороший документальный фильм» о работе с китами в бухте Средняя, отмечает Life.ru.

Сообщалось, что 22 февраля президент Путин поручил Минсельхозу и Минприроды до 1 марта решить судьбу животных, а Генпрокуратуре проверить законность их отлова и содержания в неволе. Наступил апрель, а животные по-прежнему томятся в неволе.

Накануне министр Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя, и о том, когда, наконец, освободят китов из неволи.

